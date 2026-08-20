AGENDA · Nantes99vues
Enfantines Bibliothèque de la Manufacture Nantes
samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque de la Manufacture · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 11:00 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99
Lectures d’albums à partir de 18 mois
Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/
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