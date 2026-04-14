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Enfantines, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes

Enfantines, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes

Enfantines, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque de la Manufacture

Adresse : 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Enfantines Samedi 18 avril, 11h00 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois

Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois

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