Enfantines, Bibliothèque de la Manufacture, Nantes

Enfantines Samedi 9 mai, 11h00 Bibliothèque de la Manufacture Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois

Bibliothèque de la Manufacture 6 Cour Jules Durand 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums pour les tout-petits à partir de 18 mois