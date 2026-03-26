Enfantines du monde Médiathèque Floresca Guépin Nantes
Enfantines du monde Médiathèque Floresca Guépin Nantes mercredi 8 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 10:30 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99
Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les petits à partir de 18 mois.
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/
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