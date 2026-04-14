Enfantines du monde, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Enfantines du monde Mercredi 15 avril, 10h45 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:45:00+02:00 – 2026-04-15T11:45:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:45:00+02:00 – 2026-04-15T11:45:00+02:00

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les petits à partir de 18 mois.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les petits à partir de 18 mois.