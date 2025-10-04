Enfantines : Histoires et Gribouillis Médiathèque de Méry-sur-Oise Méry-sur-Oise

Enfantines : Histoires et Gribouillis Médiathèque de Méry-sur-Oise Méry-sur-Oise samedi 4 octobre 2025.

Enfantines : Histoires et Gribouillis Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque de Méry-sur-Oise Val-d’Oise

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Enfantines : Histoires et Gribouillis

Lecture d’histoires pour les petits

Venez écouter des histoires sur une thème différent à chaque séance. Après la lecture, un atelier parent-enfant est proposé

Médiathèque de Méry-sur-Oise 28 avenue Marcel Perrin Méry-sur-Oise 95540 Val-d’Oise Île-de-France 01.30.36.40.58 https://www.merysuroise.fr/mediatheque https://www.facebook.com/MediathequeMery/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.30.36.40.58 »}] Située en centre-ville, la Médiathèque est accessible à tous et la consultation est libre et gratuite. Le fonds compte plus de 17 000 documents : romans, documentaires, CD, DVD, revues, livres lus, livres jeux, BD et manga pour tous les âges et toutes les curiosités.

Enfantines : Histoires et Gribouillis

Mairie de Méry-sur-Oise