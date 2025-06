Enfantines – Médiathèque Lisa Bresner Nantes 14 juin 2025 11:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-14 11:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 4

Lectures d’albums pour les enfants à partir de 18 mois.Samedi 17 mai : Spécial Grandes Feuilles et petites bêtesSamedi 14 juin : Spécial Mois des fiertés

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ bm-ouest@mairie-nantes.fr