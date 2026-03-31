Enfants atypiques des cerveaux qui brillent autrement Complexe sportif le podium Istres

Enfants atypiques des cerveaux qui brillent autrement

Samedi 23 mai 2026 de 14h à 17h. Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Journée dédiée aux TND (Troubles des Apprentissages DYS, TSA, TDAH) avec différents ateliers, mini conférences et de nombreuses surprises pour les enfants. Venez échanger avec des professionnels de santé.

Journée dédiée aux TND (Troubles des Apprentissages DYS, TSA, TDAH) organisée par La CPTS Ouest de l’Étang de Berre, en partenariat avec le Centre Social La Farandole. Au programme différents ateliers (boxe, poterie, parcours de sport, danse, sophrologie etc.) et mini conférences à découvrir sur place. De nombreuses surprises attendent les enfants. L’événement est une opportunité d’échanger avec de nombreux professionnels de santé. .

Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 29 39 info@cslafarandole.fr

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English :

A day dedicated to LDD (Learning Disabilities DYS, ASD, ADHD) with various workshops, mini-conferences and lots of surprises for children. Come and chat with healthcare professionals.

L’événement Enfants atypiques des cerveaux qui brillent autrement Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Istres