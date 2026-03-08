Enfants de bohème INJA – Louis Braille Paris

Vendula Urbanova, est pianiste, soliste et chambriste, docteure en interprétation et théorie d’interprétation. La musique tchèque et la pédagogie constituent le fil rouge de sa vie musicale !

Issue d’une famille de professeurs, Vendula Urbanová confirme sa passion pour l’enseignement dès son jeune âge (1999-2007 – professeur de piano en République tchèque). Depuis 2010, elle enseigne au Conservatoire à Rayonnement Communal Jean-Baptiste Lully de Puteaux (Hauts de Seine).

Le 14 mars 2026, Vendula Urbanova animera une Masterclass à destination des élèves du conservatoire Erik Satie.

Riche des méthodes de l’enseignement aux débutants en République Tchèque et de la façon dont le chant est intrinsèquement lié à l’apprentissage du piano. Elle présentera aux élèves du répertoire de musique de chambre méconnu pour les premières années d’apprentissage.

Le concert de restitution est prévu mardi 7 avril à 19h à l’INJA – Louis Braille, 56 boulevard des Invalides 75007 Paris

Avec la participation des classes de Mathilde Carré, Elsa Balas, Odile Bourin, Christine Becher, Tamayo Ikeda, Remi Masunaga, Camille Jauvion, Pierre-Koloyan Atanassof, Iuvanna Ottavi et Maria-Eugenia Vasquez.

En espérant vous y accueillir nombreux !

Réservation gratuite mais obligatoire via le lien suivant :

Suite à la Masterclass animée par Vendula Urbanova, le conservatoire Erik Satie vous invite à voyage au cœur de la Musique Tchèque !

Le mardi 07 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-07T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-07T19:00:00+02:00_2026-04-07T20:30:00+02:00

INJA – Louis Braille 56 boulevard des Invalides 75007 Paris

dac-cma7communication@paris.fr



Afficher la carte du lieu INJA – Louis Braille et trouvez le meilleur itinéraire

