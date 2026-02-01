Enfants du monde atelier créatif à la manière de Dominique Darbois Rue du Colombier Plouguerneau

Enfants du monde atelier créatif à la manière de Dominique Darbois

Rue du Colombier Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau Finistère

Début : 2026-02-17 16:00:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Les albums de Dominique Darbois racontent la journée d’un enfant. Au travers de jeux d’écriture, de découpage, de collage et de photographie instantanée, chaque participant.e crée un livret racontant son quotidien.

Dès 7 ans.

Inscription recommandée. .

