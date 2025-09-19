Enfants du patrimoine à Vinassan Vinassan Vinassan

Enfants du patrimoine à Vinassan Vinassan Vinassan vendredi 19 septembre 2025.

Enfants du patrimoine à Vinassan Vendredi 19 septembre, 08h30 Vinassan Aude

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:30:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-19T08:30:00 – 2025-09-19T16:00:00

À la découverte de l’architecture et du patrimoine du quotidien

Vinassan, Regardons notre village est une animation pour les élèves d’école élémentaire leur permettant d’observer l’architecture traditionnelle du coeur de la commune avec un nouveau regard.

Les élèves aborderont des notions liées au patrimoine architectural du quotidien, à l’image et la photographie ainsi qu’à l’histoire architecturale et urbaine.

Les activités prévues in situ sont :

– rallye-photo : les élèves rechercheront à partir de fragments de photographies des détails significatifs prélevés sur des façades,

– dessin à la main de façades.

et se continueront en classe par :

– un apport de vocabulaire

– un jeu permettant d’éveiller un regard critique sur la rénovation du bâti ancien.

En classe, les élèves échangeront sur leurs observations.

Les activités se poursuivront l’après-midi avec :

– un atelier maquette de maisons et remises avec dessin de façade

– manipulations collectives pour appréhender les formes urbaines

Vinassan 11110 Vinassan Vinassan 11110 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « l.gleizes.caue11@gmail.com »}] Situé au pied du massif de la Clape, le village offre à tous les amoureux de la nature la possibilité de découvrir ce site classé mais ouvert à tous.

Les passionnés d’histoire trouveront à proximité le riche passé historique de la narbonnaise. Quant à ceux qui recherchent un moment de détente, de longues plages de sables fins vous attendent à quelques kilomètres.

Doté d’une aire de service de camping-cars, dans un parc ombragé et proche des services de proximité, Vinassan vous attend pour une visite ou un séjour dont vous garderez un bon souvenir.

À la découverte de l’architecture et du patrimoine du quotidien

© CAUE de l’Aude