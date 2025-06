Enfer complet – Cosmopolis Nantes 12 juillet 2025 19:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-12 19:30 – 20:30

Gratuit : non 3€ / Réservation par mail : theatrouchka@gmail.com

ENFER COMPLETMise en scène : Maria Pavloskaya / Lionel PavageauMusique : Quentin DebelloirDurée : 50 minEn bas, l’Enfer affiche complet. Mais cette surpopulation infernale, c’est aussi le problème de Dieu : l’administration divine, débordée, ne trouve plus de candidats au Paradis. Accompagné de sa secrétaire, le Tout Puissant va descendre parmi les Hommes pour y glaner des âmes ; mais reste t-il seulement chez les mortels quelqu’un de suffisamment digne des promesses célestes ? Théâtrouchka est depuis 2012 une troupe de théâtre amateur basée sur Nantes. L’atelier est constitué de jeunes comédiens de 4 à 20 ans, issus de familles plurilingues d’origine slave. Il s’inscrit dans une démarche d’inclusion sociale, accueillant actuellement des jeunes porteurs de TSA, des allophones, des réfugiés ukrainiens ou des jeunes d’origine russe. C’est un atelier qui se développe dans la diversité linguistique et neurologique, dans le giron de l’association nantaise Russies étonNantes.Les spectacles sont joués majoritairement en français, mais mettent aussi en valeur les langues d’origine des acteurs tels que le biélorusse, le kalmuk, le lituanien, le russe ou l’ukrainien. Proposée par l’association Russies étonNantes, compagnie de théâtre de jeunes amateurs Théâtrouchka

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr