Enfermés ! Escape game Caen

Enfermés ! Escape game

Château Caen Calvados

Début : 2025-11-06 18:00:00

fin : 2025-11-06 22:00:00

2025-11-06

Enfermés dans l’une des tours du château, vous aurez 40 minutes devant vous pour trouver le moyen de vous évader… avant que la justice royale anglaise ne vous rattrape pour vous conduire à l’échafaud !

Cet Escape Game éphémère propose un scénario et des énigmes inédites.

Départ toutes les heures de 18h à 22h inclus. Pour les étudiants majeurs et les adultes. Durée 40 minutes. 10 €, réservation sur la billetterie en ligne du château.

Escape Game proposé par le Musée de Normandie avec les animations GoPlay. Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Enfermés ! Escape game

Locked in one of the castle towers, you'll have 40 minutes to find a way to escape before English royal justice catches up with you and takes you to the scaffold!

before English royal justice catches up with you and takes you to the scaffold!

An ephemeral Escape Game with an original scenario and puzzles for students and adults.

German : Enfermés ! Escape game

Sie sind in einem der Türme des Schlosses eingesperrt und haben 40 Minuten Zeit, um einen Weg zu finden, um die

bevor die königliche Justiz Sie einholt und zum Schafott führt!

Ein kurzlebiges Escape Game mit einem neuen Szenario und neuen Rätseln für Schüler und Erwachsene.

Italiano :

Rinchiusi in una delle torri del castello, avrete 40 minuti per trovare un modo per fuggire prima che la giustizia reale inglese vi raggiunga e vi porti al patibolo!

prima che la giustizia reale inglese vi raggiunga e vi porti al patibolo!

Un gioco di fuga effimero con uno scenario originale ed enigmi per studenti e adulti.

Espanol :

Encerrado en una de las torres del castillo, tendrás 40 minutos para encontrar la forma de escapar… ¡antes de que la justicia real inglesa te alcance y te lleve al cadalso!

¡antes de que la justicia real inglesa te alcance y te lleve al cadalso!

Un Juego de Escape efímero con un escenario original y rompecabezas para estudiantes y adultos.

