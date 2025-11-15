Enfilez vos baskets Equilibrez votre sucre ! Pontenx-les-Forges

Enfilez vos baskets Equilibrez votre sucre !

Un test, quelques minutes… pour prévenir le diabète !( inutile d’être à jeun)

Dépistage gratuit du diabète Place du marché de Pontenx

Et si quelques minutes suffisaient à mieux protéger votre santé ?

Venez tester gratuitement votre hémoglobine glyquée un indicateur clé qui révèle si votre taux de sucre a été trop élevé ces derniers mois.

Un geste simple pour prévenir l’installation du diabète ou améliorer votre équilibre si vous êtes déjà concerné.

Profitez en pour échanger avec des professionnels de la santé et du sport, poser vos questions et repartir avec des conseils pratiques, personnalisés et bienveillants.

+ d’infos Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr .

