ENFIN ! CHANSONS FRANÇAISES MARIE D. Lodève

ENFIN ! CHANSONS FRANÇAISES MARIE D. Lodève vendredi 3 octobre 2025.

ENFIN ! CHANSONS FRANÇAISES MARIE D.

4 rue de la fraternité Lodève Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

« EnFiN » est un récital de chansons françaises, mêlant créations de Marie Daulhac et textes d’auteurs exigeants, accompagné au piano par Philippe Rosengoltz. Un voyage sensible entre souvenirs, amour et poésie.

« EnFiN » est un répertoire de chansons françaises, un voyage de mots ciselés à la portée de chacun-e. Accompagnée avec finesse et générosité par le pianiste de jazz et pédagogue Philippe Rosengoltz. Marie Daulhac chante ses compositions et quelques textes d’auteurs compositeurs interprètes à l’écriture exigeante Allain Leprest, Juliette, Véronique Pestel, Barbara… Après « TrAcEs », son répertoire précédent, « EnFiN » est le deuxième clin d’œil de Marie D. à des instants de vie, des rencontres, des souvenirs, à l’enfance, à l’amour, à l’Essentiel. .

4 rue de la fraternité Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 7 52 06 42 20

English :

« EnFiN » is a recital of French songs, combining Marie Daulhac?s own creations and texts by demanding authors, accompanied on piano by Philippe Rosengoltz. A sensitive journey through memories, love and poetry.

German :

« EnFiN » ist ein Liederabend mit französischen Chansons, in dem Marie Daulhac eigene Kreationen mit Texten anspruchsvoller Autoren verbindet und der von Philippe Rosengoltz am Klavier begleitet wird. Eine einfühlsame Reise zwischen Erinnerungen, Liebe und Poesie.

Italiano :

« EnFiN » è un recital di canzoni francesi, che combina creazioni proprie di Marie Daulhac e testi di autori esigenti, accompagnati al pianoforte da Philippe Rosengoltz. Un viaggio sensibile tra ricordi, amore e poesia.

Espanol :

« EnFiN » es un recital de canciones francesas, que combina creaciones propias de Marie Daulhac y textos de autores exigentes, acompañada al piano por Philippe Rosengoltz. Un viaje sensible a través de los recuerdos, el amor y la poesía.

L’événement ENFIN ! CHANSONS FRANÇAISES MARIE D. Lodève a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC