Enfin de l’aide dans vos démarche santé ! Le Blanc

Enfin de l’aide dans vos démarche santé !

1 rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-20 09:00:00

fin : 2026-01-19 12:00:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-11-17 2025-12-15 2026-01-19 2026-02-16 2026-03-16

Besoin d’aide dans vos démarches, on est là pour vous.

La médiation en santé arrive en Brenne, proche de chez vous. Il s’agit d’un accompagnement gratuit pour comprendre vos démarches médicales, trouver des solutions et faciliter l’accès aux soins. Vous pouvez accéder aux permanences sans rendez-vous chaque 3ème lundi du mois. N’hésitez plus. .

1 rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 85 77 55 90

English :

We’re here to help.

German :

Brauchen Sie Hilfe bei Ihren Schritten, wir sind für Sie da.

Italiano :

Siamo qui per aiutarvi.

Espanol :

Estamos aquí para ayudarle.

