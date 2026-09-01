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AGENDA · Château-Renard

English break Château-Renard

mercredi 16 septembre 2026 · Château-Renard

English break Château-Renard

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
45 Place de la République
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

English break

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Vous avez envie de vous exercer dans la langue de Shakespeare en vous amusant ? Nous vous proposons de venir montrer vos talents au scrabble !
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45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 

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English :

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L’événement English break Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-16 par OT 3CBO

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