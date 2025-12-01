English Carols a Choral Christmas Grand Salle Cité de la Voix Vézelay

English Carols a Choral Christmas

Grand Salle Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Entre la grâce intemporelle de Britten et les harmonies réconfortantes de Rutter, laissez-vous porter par la magie typiquement anglaise des carols…. avant de prolonger la soirée autour d’un vin chaud ou d’un chocolat fumant.

Distribution

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ ÉPHÉMÈRES

Caroline Colombel harpe

Émilie Legroux direction .

Grand Salle Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30

