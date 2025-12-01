English Carols a Choral Christmas Grand Salle Cité de la Voix Vézelay
English Carols a Choral Christmas Grand Salle Cité de la Voix Vézelay samedi 20 décembre 2025.
English Carols a Choral Christmas
Grand Salle Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Entre la grâce intemporelle de Britten et les harmonies réconfortantes de Rutter, laissez-vous porter par la magie typiquement anglaise des carols…. avant de prolonger la soirée autour d’un vin chaud ou d’un chocolat fumant.
Distribution
ENSEMBLE VOCAL FÉMININ ÉPHÉMÈRES
Caroline Colombel harpe
Émilie Legroux direction .
Grand Salle Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
English : English Carols a Choral Christmas
German : English Carols a Choral Christmas
Italiano :
Espanol :
L’événement English Carols a Choral Christmas Vézelay a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay