English Christmas & Père-Noël mystère à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne
Début : 2025-12-17 18:00:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
L’ English conversation se déguste aujourd’hui goûter typique et ambiance de Noël.
Apportez un petit cadeau fabriqué (ou un service offert) et chacun se servira dans la hotte de Noël d’Orian !
Jus de pomme et vin chaud compléteront ce moment chaleureux.
Adapté aux enfants.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
