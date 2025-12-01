English Christmas & Père-Noël mystère à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

English Christmas & Père-Noël mystère à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

L’ English conversation se déguste aujourd’hui goûter typique et ambiance de Noël.

Apportez un petit cadeau fabriqué (ou un service offert) et chacun se servira dans la hotte de Noël d’Orian !

Jus de pomme et vin chaud compléteront ce moment chaleureux.

Adapté aux enfants.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : English Christmas & Père-Noël mystère à l’Escarbille

