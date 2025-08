English Club à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris

English Club à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris jeudi 20 novembre 2025.

Venez pratiquer votre anglais avec l’English Club de la bibliothèque Buffon. Que vous soyez de niveau débutant, intermédiaire ou confirmé, partagez tranquillement un thé avec un.e bibliothécaire et d’autres habitués.

Entre atelier de conversation et « book club » (club de lecture), discutez, apprenez, découvrez, en jouant, et en parlant de vos lectures actuelles ou passées. Chaque séance de 2 heures sera organisée afin de proposer 1 heure de discussions sur des thématiques variées, et 1 heure autour de la lecture.

Inscriptions gratuites, par téléphone ou auprès de nos bibliothécaires. Aucun niveau exigé, renseignements sur place ou par téléphone. Il n’est pas nécessaire d’être présent à chaque atelier. Aucune lecture imposée.

15 participants maximum.

Rendez-vous les :

– jeudi 20 novembre, 17h à 19h

– jeudi 11 décembre, de 17h à 19h

… et plus encore en 2026 !

Pour en savoir plus sur l’apprentissage des langues dans vos bibliothèques : https://bibliotheques.paris.fr/apprendre-une-langue.aspx

Découvrez également les formations semestrielles proposées par la ville : Cours

d’Adultes de Paris

Atelier de conversation et book club, à destination des usagers de tous niveaux, débutant à confirmé

Du jeudi 20 novembre 2025 au jeudi 11 décembre 2025 :

gratuit

Inscriptions par téléphone (01 55 43 25 25) ou sur place, auprès de nos bibliothécaires

Public jeunes et adultes.

Date(s) :

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/