English Club à la bibliothèque Buffon, Bibliothèque Buffon Paris

Venez pratiquer votre anglais avec l’English Club de la bibliothèque Buffon. Que vous soyez de niveau débutant, intermédiaire ou confirmé, partagez un moment convivial entre usagers et bibliothécaires en discutant.

Entre atelier de conversation et « book club » (club de lecture), discutez, apprenez, découvrez, en jouant, et en parlant de vos lectures actuelles ou passées. Chaque séance de 2 heures sera organisée afin de proposer 1 heure de discussions sur des thématiques variées (quotidien, actualités), et 1 heure autour de vos coups de cœur culturels (lectures, films, expositions…).

Inscriptions gratuites, par téléphone ou auprès de nos bibliothécaires. Aucun niveau exigé, renseignements sur place ou par téléphone. Il n’est pas nécessaire d’être présent à chaque atelier. Aucune lecture imposée. Participez à 1h seulement, ou les 2h d’affilée.

15 participants maximum. Rendez-vous à l’auditorium (5e étage).

Rendez-vous les :

– jeudi 19 février, de 17h à 19h

– samedi 21 mars, de 10h à 12h

– jeudi 16 avril, de 17h à 19h

– samedi 30 mai, de 10h à 12h

– jeudi 11 juin, de 17h à 19h

* * *

Pour en savoir plus sur l’apprentissage des langues dans vos bibliothèques : https://bibliotheques.paris.fr/apprendre-une-langue.aspx

Découvrez également les formations semestrielles proposées par la ville : Cours

d’Adultes de Paris

Atelier de conversation et book club, à destination des usagers de tous niveaux, débutant à confirmé

Du jeudi 19 février 2026 au jeudi 11 juin 2026 :

gratuit

Inscriptions par téléphone (01 55 43 25 25) ou sur place, auprès de nos bibliothécaires

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-19T01:00:00+01:00

fin : 2026-06-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Buffon et trouvez le meilleur itinéraire

