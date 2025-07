English conversation à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

English conversation à l'Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 27 août 2025.

English conversation à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

2025-08-27 17:00:00

2025-08-27

Venez papoter avec les gentils anglophones du coin ! Tout le monde est bienvenu…

Pratique au Café associatif l’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.

Pratique au Café associatif l'Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : English conversation à l’Escarbille

Come and chat with the friendly local English speakers! Everyone is welcome…

Practicalities: at the Café associatif l’Escarbille at 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

German :

Kommen Sie und plaudern Sie mit den netten englischsprachigen Einheimischen! Jeder ist herzlich willkommen…

Praktisch: im Café associatif l’Escarbille in der 121 rue du Perche in Boissy-Maugis.

Italiano :

Venite a chiacchierare con gli amichevoli anglofoni locali! Tutti sono i benvenuti…

In pratica: presso il Café associatif l’Escarbille al 121 di rue du Perche a Boissy-Maugis.

Espanol :

Venga a charlar con los simpáticos angloparlantes locales Todo el mundo es bienvenido…

Prácticas: en el Café associatif l’Escarbille, 121 rue du Perche, en Boissy-Maugis.

