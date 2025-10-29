English conversation à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
English conversation à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 29 octobre 2025.
English conversation à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 17:00:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Venez papoter avec les gentils anglophones du coin !
Tout le monde est bienvenu.
Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
English : English conversation à l’Escarbille
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement English conversation à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-09-22 par OT CdC Coeur du Perche