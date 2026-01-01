English conversation La Ferté-Bernard

English conversation La Ferté-Bernard mercredi 21 janvier 2026.

English conversation

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 18:00:00
fin : 2026-01-21 19:00:00

Date(s) :
2026-01-21

sur inscription 8 personnes maxi Avec Aurélie.   .

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement English conversation La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-01-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude