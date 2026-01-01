English for Sports : Apprendre l’anglais en bougeant CPA Musidora Paris

Le sport devient un véritable terrain d’apprentissage de l’anglais : chaque jeu et chaque défi permettent aux enfants de maîtriser le vocabulaire et les expressions liés à l’action. Grâce à une approche ludique et sportive, ils apprennent l’anglais tout en découvrant une nouvelle culture à travers chaque épreuve.

Le sport, un véritable terrain d’apprentissage de l’anglais.

Du vendredi 23 janvier 2026 au mardi 27 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 12h30

payant

20,25€

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

début : 2026-01-23T12:00:00+01:00

fin : 2026-01-27T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T11:00:00+02:00_2026-01-23T12:30:00+02:00;2026-01-26T11:00:00+02:00_2026-01-26T12:30:00+02:00;2026-01-27T11:00:00+02:00_2026-01-27T12:30:00+02:00

CPA Musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



