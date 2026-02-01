English moments Courtenay
English moments Courtenay samedi 28 février 2026.
English moments
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Début : 2026-02-28 11:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
2026-02-28
Venez partager un moment de d'échanges et de discussions en anglais. Anglophiles aguerris ou franglais timides, tout le monde est bienvenu dans une ambiance conviviale in English !
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85
English :
Come and share a moment of exchange and discussion in English. Whether you're a seasoned Anglophile or a shy Franglais, everyone's welcome in a friendly in English atmosphere!
