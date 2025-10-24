English Pub La Ruelle Ségur-le-Château
English Pub La Ruelle Ségur-le-Château vendredi 24 octobre 2025.
English Pub Vendredi 24 octobre, 19h30 La Ruelle Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-24T19:30:00 – 2025-10-24T23:00:00
Fin : 2025-10-24T19:30:00 – 2025-10-24T23:00:00
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « email », « value »: « info@laruelle-segur.com »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
English Pub avec un super quizz concocté par Dean ! En prime, concert de Chloé Dunn