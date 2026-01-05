English Songs – par la Querelle des Bouffons Chapelle St-Joseph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 18:00 – 19:00

Gratuit : non Participation libre TOUT PUBLIC

Chants d’amour de la Renaissance anglaise jusqu’à la période baroque (Tallis, Byrd, Dowland, Purcell), par un quatuor a cappella. De l’amour de Dieu à l’amour d’une femme, English Songs explorant le passage de la musique Renaissance au style baroque, la Querelle des Bouffons a concocté un programme poétique inspiré par l’amour, pour quatuor a cappella. L’amour de Dieu tout d’abord, avec quelques grandes œuvres sacrées composées par Tallis ou Byrd pour Henry VIII ; l’amour courtois inspiré par le madrigal italien, dont l’influence se fait sentir jusqu’à la cour de la Reine Elisabeth I au travers de Gibbons, Bennett et Dowland ; et enfin l’amour tourmenté mis en scène par Purcell, l’opéra baroque inspiré par les amours mythologiques d’Arthur ou des grandes héroïnes shakespeariennes. Soprano : Marjorie Quélard Alto : Philippe Quélard Ténor : Henri Poinot Basse : Jacques Laingui

Chapelle St-Joseph Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0749765888 http://www.laquerelledesbouffons.com



Afficher la carte du lieu Chapelle St-Joseph et trouvez le meilleur itinéraire

