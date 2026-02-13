English Songs – Quatuor a cappella/La Querelle des Bouffons, Chapelle St-Joseph, Nantes

English Songs – Quatuor a cappella/La Querelle des Bouffons Samedi 14 février, 18h00 Chapelle St-Joseph Loire-Atlantique

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T18:00:00+01:00 – 2026-02-14T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T18:00:00+01:00 – 2026-02-14T19:00:00+01:00

Chants d’amour de la Renaissance anglaise jusqu’à la période baroque (Tallis, Byrd, Dowland, Purcell) par un quatuor a cappella.

Explorant le passage de la musique Renaissance au style baroque, la Querelle des Bouffons vous a concocté un programme poétique inspiré par l’amour, pour quatuor a cappella. L’amour de Dieu tout d’abord, avec quelques grandes œuvres sacrées composées par Tallis ou Byrd pour Henry VIII ; l’amour courtois inspiré par le madrigal italien, dont l’influence se fait sentir jusqu’à la cour de la Reine Elisabeth I au travers de Gibbons, Bennett et Dowland ; et enfin l’amour tourmenté mis en scène par Purcell, l’opéra baroque inspiré par les amours mythologiques d’Arthur ou des grandes héroïnes shakespeariennes.

Soprano : Marjorie Quélard

Alto : Philippe Quélard

Ténor : Henri Poinot

Basse : Jacques Laingui

Chapelle St-Joseph 63 Rue Gaston Turpin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

