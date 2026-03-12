Engoulevent, oiseau-esprit du crépuscule TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Engoulevent, oiseau-esprit du crépuscule

TOUROUVRE Eglise Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

L’été est presque là ! Furtivement, partons en quête de l’Engoulevent d’Europe, mystérieux volatile ronronnant à la nuit tombante dans les landes et clairières de la forêt de Perche-Trappe.

Bonnes chaussures, tenue vestimentaire adaptée à la météo, jumelles si possible et lampe de poche

Réservation obligatoire jusqu’au 18 juin 12h00 .

TOUROUVRE Eglise Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Engoulevent, oiseau-esprit du crépuscule

L’événement Engoulevent, oiseau-esprit du crépuscule Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-12 par PNRP