Engoulevent, oiseau-esprit du crépuscule TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Engoulevent, oiseau-esprit du crépuscule TOUROUVRE Tourouvre au Perche vendredi 19 juin 2026.
Engoulevent, oiseau-esprit du crépuscule
TOUROUVRE Eglise Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
L’été est presque là ! Furtivement, partons en quête de l’Engoulevent d’Europe, mystérieux volatile ronronnant à la nuit tombante dans les landes et clairières de la forêt de Perche-Trappe.
Bonnes chaussures, tenue vestimentaire adaptée à la météo, jumelles si possible et lampe de poche
Réservation obligatoire jusqu’au 18 juin 12h00 .
TOUROUVRE Eglise Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Engoulevent, oiseau-esprit du crépuscule
L’événement Engoulevent, oiseau-esprit du crépuscule Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-12 par PNRP