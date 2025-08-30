Engrainons-nous Les Loges-Margueron

Engrainons-nous Les Loges-Margueron samedi 30 août 2025.

Engrainons-nous

rue des étangs Les Loges-Margueron Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Samedi 30 août LES LOGES-MARGUERON Engrainons-nous. De 14h à 17h à la Ressourcière, E-graine Grand-Est, rue des étangs 10210 Les Loges-Margueron.

« Comment récolter et stocker ses graines ? Quelle quantité de compost pour mes semis ? Découverte du germino-déshydrateur. »

Ouvert à toutes et tous, soumis à adhésion.

Informations et inscriptions +33 (0)3 25 40 10 59 / ressourciere10@gmail.com .

rue des étangs Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 10 59 ressourciere10@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Engrainons-nous Les Loges-Margueron a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance