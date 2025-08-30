Engrainons-nous Les Loges-Margueron
Samedi 30 août LES LOGES-MARGUERON Engrainons-nous. De 14h à 17h à la Ressourcière, E-graine Grand-Est, rue des étangs 10210 Les Loges-Margueron.
« Comment récolter et stocker ses graines ? Quelle quantité de compost pour mes semis ? Découverte du germino-déshydrateur. »
Ouvert à toutes et tous, soumis à adhésion.
Informations et inscriptions +33 (0)3 25 40 10 59 / ressourciere10@gmail.com .
rue des étangs Les Loges-Margueron 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 10 59 ressourciere10@gmail.com
