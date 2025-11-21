ENIGMA FLAMENCO – COMEDIE D’AMIENS Amiens

ENIGMA FLAMENCO Début : 2025-11-21 à 19:00. Tarif : – euros.

Plongez dans une fusion envoûtante de flamenco traditionnel et de musiques du monde. Avec des musiciens et danseuses de renom venus d’Espagne. Une expérience rare où le flamenco traditionnel rencontre les sonorités du monde, tissant un dialogue fascinant entre passé et présent. Conçu comme un véritable voyage sensoriel, Enigma Flamenco est bien plus qu’un concert : c’est un spectacle musical et chorégraphique où le feu du flamenco se mêle aux influences du jazz, des musiques méditerranéennes et orientales. Chaque note, chaque mouvement est imprégné de l’essence andalouse, mais transcendé par une approche moderne et audacieuse. Cette création immersive nous transporte au cœur du flamenco fusion, avec une mise en scène soignée, une dramaturgie captivante et une énergie vibrante qui ne laisse personne indifférent. Alternant entre puissance et délicatesse, entre solos intimes et explosions collectives, Enigma Flamenco réinvente cet art ancestral tout en lui restant fidèle. Une opportunité unique de découvrir une performance vibrante, chargée d’émotion et de virtuosité!

COMEDIE D’AMIENS 55 RUE DE SULLY 80000 Amiens 80