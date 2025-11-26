Enigma, le salon de l’étrange 2e édition Manège de Brack Dole

Enigma, le salon de l’étrange 2e édition

Le week-end du 4 et 5 avril 2026 au manège de Brack de Dole sera le rendez-vous de tous les amateurs d’épouvante et de frisson.

Entrez dans un univers sombre et mystérieux à la découverte d’artisans de l’étrange cabinets de curiosités, illustrateurs et artistes en tout genre, bijoutiers, photographes, auteurs, éditeurs, marques de vêtements, tatoueurs, pierceurs, costumiers… Buvette et stands de restauration sur place.

L’association vous proposera diverses animations un cache cache horrifique, une gigantesque énigme avec comédiens, et bien d’autres surprises.

Costumes autorisés, les masques ou tout élément de costume cachant le visage sont interdits.

Salon déconseillé aux moins de 12 ans, cache cache interdit aux moins de 12 ans.

Billetterie sur place également, nous acceptons espèce et carte bancaire.

Sur notre billetterie en ligne, et bientôt à la Fnac de Dole.

https://www.billetweb.fr/enigma-le-salon-de-letrange-2e-edition

Attention, les billets sont non remboursables.

Tarif unique à 8€.

Salon déconseillé aux moins de 12 ans, payant dès 5 ans.

Cache cache horrifique, uniquement sur réservation 6€ par personne. .

