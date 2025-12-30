ENIGMA W PEGASSI DURDENHAUER AND MORE WAREHOUSE Nantes

ENIGMA W PEGASSI DURDENHAUER AND MORE Début : 2026-02-20 à 23:55. Tarif : – euros.

ENIGMA revient au Warehouse Nantes le vendredi 20 février 2026 après un an d’absence. Une nuit mentale, hard et immersive. Mental. Hard. Fast. Repeat. ??En tête d’affiche : Pegassi, figure incontournable de la scène électronique actuelle, entre eurodance, trance et techno. Durdenhauer apportera son énergie trance-techno intense, tandis que Eargasm God livrera un set brut et sans concessions.Room 1 : Britney Speed, H.Mess (warm-up & closing).Room 2 : Chevalier B2B A.N.Z, Éostrè B2B Kandy Namite, Purr B2B Xokin.ENIGMA reprend possession du Warehouse._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44