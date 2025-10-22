Enigmatik Experience Visite fantomatique Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

Enigmatik Experience Visite fantomatique Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer mercredi 22 octobre 2025.

Enigmatik Experience Visite fantomatique

Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 19:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01

Erick Fearson, le spécialiste des fantômes, vous propose de découvrir la face cachée de la Reine des Plages… Peut-être croiserez-vous quelques spectres durant la balade…

Laissez-vous envoûter par l’atmosphère romantique de la cité balnéaire et écoutez les étranges détails d’une histoire trop longtemps gardée secrète.

Découvrez la face cachée de la Reine des Plages à travers d’énigmatiques anecdotes, des croyances particulières et des faits divers troublants. Laissez-vous séduire par quelques phénomènes extraordinaires qui prendront vie devant vos yeux, mais soyez prudent, car certaines histoires pourraient vous faire perdre l’esprit !

Des histoires fascinantes, mystérieuses, effrayantes basées sur des faits historiques, des témoignages et des recherches bien documentées. Comme d’autres avant vous lors de cette visite, peut-être serez-vous témoins d’un authentique phénomène paranormal…

Pendant 90 min, l’Enigmatik Expérience vous propose de vous dévoiler le côté obscur de Trouville-sur-Mer hôtel hanté, spectres, crimes, tragédies… Bref, 1h30 de suspense, d’émotions, de réflexion et de frissons.

Paranormaliste, chroniqueur sur C8 dans Enquêtes Paranormales , auteur du Manuel du Chasseur de Fantômes , de Hantise en Normandie et de Histoires vraies de fantômes à ne surtout pas lire le soir , Erick Fearson sera votre guide. Accompagné par le sinistre cri des goélands, il vous invite à vous plonger dans ces histoires qu’aucune autre visite ne vous fera connaître. Il vous accompagnera aux quatre coins de la ville en réalisant d’étranges expériences en lien avec les lieux visités.

Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur les fantômes, et faites l’expérience de cette aventure ludique, interactive, insolite et surtout unique en son genre ! Une chose est sûre vous ne regarderez plus jamais Trouville-sur-Mer de la même façon !

Départ de la visite en face de l’Hôtel de Ville

Renseignements et réservation auprès de l’Office du Tourisme 02 31 14 60 70

Tarif 15 €/pers

À partir de 10 ans .

Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

English : Enigmatik Experience Visite fantomatique

Fantasy specialist Erick Fearson invites you to discover the hidden face of the Queen of the Beaches… Perhaps you’ll come across a few spectres along the way…

German : Enigmatik Experience Visite fantomatique

Erick Fearson, der Spezialist für Phantome, lädt Sie ein, die verborgene Seite der Königin der Strände zu entdecken… Vielleicht begegnen Sie auf Ihrem Spaziergang einigen Geistern?

Italiano :

Lo specialista del fantasy Erick Fearson vi invita a scoprire il volto nascosto della Regina delle Spiagge… Forse incontrerete qualche fantasma lungo il cammino…

Espanol :

El especialista en fantasía Erick Fearson te invita a descubrir la cara oculta de la Reina de las Playas… Quizá se cruce con algún fantasma por el camino…

L’événement Enigmatik Experience Visite fantomatique Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Trouville