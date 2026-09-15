Enigmatik Experience – Visite fantomatique Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Enigmatik Experience – Visite fantomatique

Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 18:00:00

fin : 2026-12-23 19:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-12-23 2026-12-26 2026-12-30

Plongez dans le côté sombre de Trouville-sur-Mer avec Erick Fearson. Pendant 90 min, découvrez fantômes, crimes et phénomènes paranormaux lors d’une visite unique, interactive et mystérieuse, mêlant frissons et histoires fascinantes.

À la tombée du jour, Trouville-sur-Mer se raconte autrement.

Pendant une heure trente, Enigmatik Experience dévoile le côté obscur de la Reine des plages : hôtel hanté, spectres, crimes et tragédies, croyances anciennes et faits divers troublants. Ces récits ne sortent pas de nulle part — ils s’appuient sur des faits historiques, des témoignages et un travail de recherche documenté.

Le guide de la visite est Erick Fearson, paranormaliste et auteur du « Manuel du chasseur de fantômes », de « Hantise en Normandie » et d’« Histoires vraies de fantômes à ne surtout pas lire le soir ». Il conduit le groupe aux quatre coins de la ville et mène, à chaque étape, d’étranges expériences en lien avec les lieux traversés. Certains participants disent y avoir assisté à de véritables phénomènes.

Accompagnée par le cri des goélands, cette promenade nocturne mêle suspense, frissons et réflexion. Une chose est sûre : après ce parcours, vous ne regarderez plus Trouville-sur-Mer tout à fait de la même façon.

Infos pratiques

– Horaire : 18 h

– Durée : 1 h 30

– Lieu de départ : face à l’Hôtel de Ville

– Guide : Erick Fearson, paranormaliste

– Public : à partir de 10 ans

– Tarif : 15 € par personne

– Réservation : à l’Office de Tourisme ou sur la billetterie en ligne .

Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Enigmatik Experience – Visite fantomatique

Dive into the dark side of Trouville-sur-Mer with Erick Fearson. For 90 minutes, discover ghosts, crimes and paranormal phenomena on a unique, interactive and mysterious tour, combining thrills and fascinating stories.

L’événement Enigmatik Experience – Visite fantomatique Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville