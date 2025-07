Enigmatique Chartreuse en nocturne Molsheim

Enigmatique Chartreuse en nocturne

4 Cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-08-05 21:00:00

fin : 2025-08-12 23:00:00

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Venez découvrir la Chartreuse en nocturne, et plonger dans une expérience hors du commun

Dès la nuit tombée, suivez le guide de l’Office de Tourisme pour découvrir la Chartreuse.

Au fil de cette visite insolite, vous aurez l’occasion de voir ce monument comme vous ne l’avez jamais vu ! Le guide vous livrera les secrets de ce lieu chargé d’histoire, vous visiterez son cloître, ses jardins et ses cellules monacales.

Seuil de 25 personnes maximum, inscription obligatoire.

Prenez vos billets en ligne .

4 Cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

Come and discover the Chartreuse by night, and immerse yourself in an extraordinary experience

German :

Entdecken Sie die Chartreuse bei Nacht und tauchen Sie in ein außergewöhnliches Erlebnis ein

Italiano :

Venite a scoprire la Chartreuse di notte e immergetevi in un’esperienza straordinaria

Espanol :

Venga a descubrir la Chartreuse de noche y sumérjase en una experiencia extraordinaria

