ENIGMATIQUE / Exposition Art & Science Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes 6 – 31 mars Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le compositeur Thomas Menuet a créé 10 énigmes avec des chercheurs en mathématiques. Elles sont exposées à la BU Beaulieu du 6 au 31 mars

ÉNIGMATIQUE

### Au cours de sa résidence à l’IRMAR, le musicien et compositeur Thomas Menuet a créé 10 énigmes avec des chercheurs en mathématiques.

Après avoir été inaugurée et accueillie au Diapason en 2024, l’exposition ENIGMATIQUE est de retour à la Bibliothèque Universitaire Beaulieu !

Thomas Menuet a collaboré avec des scientifiques de l’Institut de Recherche Mathématique de Rennes et a choisi avec chacun d’entre eux de présenter dix sujets sous la forme d’énigmes : les télécommunications, les langages informatiques, la fusion nucléaire, la géométrie, la sécurité des ordinateurs quantiques, l’épidémiologie mathématique, les statistiques, les fluides, l’espace, les arbres numériques.

Ces thèmes font référence aux mathématiques appliquées, une branche des mathématiques dont la raison d’être est d’élaborer des applications pratiques en lien avec la société ou d’autres domaines.

Chaque énigme traite d’un type de recherche mathématique avec une dissimulation des informations au travers de la musique, utilisée sous la forme d’encodage d’information.

En résulte un objet inédit et esthétique, faisant s’enchevêtrer une science et un art ouvrant de nouveaux horizons.

A découvrir à l’étage de la BU Beaulieu, pôle documentaire »Mathématiques »

Nous mettons à votre disposition [une sélection thématique de documents](https://catalogue.univ-rennes.fr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?op=view&shelfnumber=2134&sortfield=title) dans le Hall de la BU.

Une soirée spéciale pour résoudre une énigme en groupe est également proposée le mardi 24 mars. [Inscrivez-vous !](https://www.billetweb.fr/enigm-hacks-relevez-un-defi-mathematique-et-musical)

**► Du vendredi 6 au mardi 31 mars**

**(de 8h45 à 19h du lundi au vendredi et jusqu’à 17h30 le samedi / Entrée libre)**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T08:45:00.000+01:00

Fin : 2026-03-31T19:00:00.000+02:00

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-beaulieu

Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233431

Cyril Gabbero



