Enigme à la ferme bio : relevez le défi !, La ferme de chez Méry, Garat

Enigme à la ferme bio : relevez le défi ! Samedi 6 juin, 14h00 La ferme de chez Méry Charente

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

La ferme de chez Méry 653 Route de chez Méry 16410 GARAT Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0619104908 »}]

Explorer une ferme bio à travers un jeu d’énigmes en pleine nature : biodiversité, vaches Lowlines, miel et confiseries. Un trésor vous attend à la clé ! bio agriculture bio

Chambre d’agriculture de la Charente