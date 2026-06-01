Enigme à la ferme bio : relevez le défi !, La Ferme de Chez Méry, Garat

Enigme à la ferme bio : relevez le défi ! Samedi 6 juin, 14h00 La Ferme de Chez Méry Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

La Ferme de Chez Méry 653 route de Chez Mery 16410 Garat Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « fermedechezmery@orange.fr »}]

Explorer une ferme bio à travers un jeu d’énigmes en pleine nature : biodiversité, vaches Lowlines, miel et confiseries. Un trésor vous attend à la clé ! bio agriculture biologique

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