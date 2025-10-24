Enigme à la grotte de Villars A la recherche d’Ayla la chamane Villars
Jeu de piste et voyage sur les traces de nos ancêtres …
HALLOWEEN c’est le moment où l’imaginaire rejoint le réel, le passé, le présent….
Pour les 6-12 ans accompagnés des parents. Sans supplément de prix.
Durée 2 heures. Réservation obligatoire.
Grotte de Villars Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 36
English : Enigme à la grotte de Villars A la recherche d’Ayla la chamane
A treasure hunt and a journey in the footsteps of our ancestors…
HALLOWEEN is where the imaginary meets the real, the past, the present….
For 6-12 year-olds accompanied by parents. No extra charge.
Duration: 2 hours. Reservations required.
German : Enigme à la grotte de Villars A la recherche d’Ayla la chamane
Schnitzeljagd und Reise auf den Spuren unserer Vorfahren …
HALLOWEEN ist der Moment, in dem die Fantasie auf die Realität, die Vergangenheit und die Gegenwart trifft…..
Für 6- bis 12-Jährige in Begleitung der Eltern. Ohne zusätzliche Kosten.
Dauer: 2 Stunden. Reservierung erforderlich.
Italiano :
Una caccia al tesoro e un viaggio sulle orme dei nostri antenati…
HALLOWEEN è dove l’immaginario incontra il reale, il passato e il presente….
Per bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati dai genitori. Nessun costo aggiuntivo.
Durata: 2 ore. Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Enigme à la grotte de Villars A la recherche d’Ayla la chamane
Una búsqueda del tesoro y un viaje tras las huellas de nuestros antepasados…
HALLOWEEN es donde lo imaginario se encuentra con lo real, el pasado y el presente….
Para niños de 6 a 12 años acompañados por sus padres. Sin suplemento.
Duración: 2 horas. Imprescindible reservar.
