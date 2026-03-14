Enigme à la grotte de Villars A la recherche d’Ayla la chamane Grotte de Villars Villars
Enigme à la grotte de Villars A la recherche d’Ayla la chamane Grotte de Villars Villars dimanche 19 avril 2026.
Enigme à la grotte de Villars A la recherche d’Ayla la chamane
Grotte de Villars 761, route de la Grotte Villars Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Jeu de piste et voyage sur les traces de nos ancêtres.
Pour les 6-12 ans accompagnés des parents. Sans supplément de prix.
Durée 2 heures. Réservation obligatoire.
Jeu de piste et voyage sur les traces de nos ancêtres.
Pour les 6-12 ans accompagnés des parents. Sans supplément de prix.
Durée 2 heures. Réservation obligatoire. .
Grotte de Villars 761, route de la Grotte Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 36
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English : Enigme à la grotte de Villars A la recherche d’Ayla la chamane
Treasure hunt and journey in the footsteps of our ancestors.
For 6-12 year-olds accompanied by parents. No extra charge.
Duration: 2 hours. Reservations required.
L’événement Enigme à la grotte de Villars A la recherche d’Ayla la chamane Villars a été mis à jour le 2026-03-09 par Val de Dronne