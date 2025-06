Énigmes au Parc Longchamp Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement 8 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Énigmes au Parc Longchamp Du 08/07 au 31/08/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends.

Du mardi au dimanche à 9h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez le petit trésor enterré dans le parc.Enfants

Entre amis, en duo ou en famille, résolvez une série d’énigmes à la découverte du Parc Longchamp et de son Palais. Grâce aux indices laissés par le descendant de l’architecte du palais Henry Espérandieu, retrouvez le petit trésor enterré dans le parc.

Activité en autonomie, à l’aide d’un livret fourni.



• Publics individuels, en famille ou entre amis à partir de 7 ans (si accompagné d’un adulte)

• Inscription obligatoire au 04 91 14 59 55 (du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Find the treasure buried in the park.

German :

Finden Sie den kleinen Schatz, der im Park vergraben ist.

Italiano :

Trova il piccolo tesoro sepolto nel parco.

Espanol :

Encuentra el pequeño tesoro enterrado en el parque.

