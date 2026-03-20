Énigmes au Parc Longchamp Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Énigmes au Parc Longchamp

Du 14/04 au 23/04/2026.

Mardis 14 et 21, mercredis 15 et 22 et jeudis 16 et 23 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-14

Retrouvez le petit trésor enterré dans le parc.Enfants

Entre amis, en duo ou en famille, résolvez une série d’énigmes à la découvert du Parc Longchamp et de son Palais. Grâce aux indices laissés par le descendant de l’architecte du palais Henry Espérandieu, retrouvez le petit trésor enterré dans le parc.



• À partir de 7 ans (si accompagné d’un adulte)

• Animation extérieure en autonomie

• Inscription obligatoire au 04 91 14 59 55 ou sur place le matin avant 12h ou l’après-midi avant 17h .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Find the treasure buried in the park.

L’événement Énigmes au Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-18 par Ville de Marseille