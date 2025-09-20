Énigmes et jeux sportifs autour de Paschal Grousset Musée Calbet Grisolles

Énigmes et jeux sportifs autour de Paschal Grousset Samedi 20 septembre, 14h30 Musée Calbet Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Une après-midi sportive et historique en famille

Le temps d’un après-midi, replongez dans l’univers des lendits, ces fêtes sportives populaires nées à la fin du XIXᵉ siècle sous l’impulsion de Paschal Grousset et de la Ligue d’Éducation Physique.

Petits et grands seront invités à participer à des épreuves sportives ludiques, animées par plusieurs associations locales. À la clé : un diplôme remis à la fin du parcours pour récompenser leur participation !

En partenariat avec :

– La ludothèque Jeux vous aime

– La médiathèque intercommunale Paschal Grousset

– L’association des Amis du Musée

– L’Espace Ados

– Les clubs d’aviron et d’escrime (À la croisée des fers)

– …et bien d’autres !

Programme détaillé sur place

Un moment joyeux et sportif pour célébrer l’héritage éducatif et citoyen de Paschal Grousset !

Musée Calbet 15 Rue Jean de Comère, 82170 Grisolles, France Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563028306 https://musees-occitanie.fr/musee/musee-calbet Créé en 1938 par l'écrivain et poète occitan Théodore Calbet, le musée d'arts et traditions populaires de Grisolles dispose d'un ensemble de collections liées aux différents aspects de la vie quotidienne régionale de la préhistoire à nos jours. Niché dans une ancienne maison bourgeoise à colombage du XVIIe siècle, le musée Calbet vous séduira par la diversité et le charme de ses collections et la qualité de ses expositions. Un musée ouvert et vivant où s'expriment à l'année toutes les couleurs du patrimoine…

Depuis 2002, le musée Calbet ouvre ses espaces à la création contemporaine, invitant en exposition et en résidence des artistes revisitant les notions de patrimoine, de communauté et de territoire.

© A la croisée des fers Grisolles