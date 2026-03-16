Enigm’Hacks Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes Mardi 24 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

Musique et mathématiques sous forme d’énigme à découvrir seul ou en équipe

### **ENIGM’HACKS**

**Relevez notre défi mathématique et musical !**

Énigme mêlant musique et mathématiques à découvrir seul ou en équipe en présence du compositeur et créateur de l’énigme, Thomas Menuet, et de chercheurs en mathématiques de l’IRMAR.

Cette énigme nécessite de bonnes connaissance en mathématique et en musique. Si vous souhaitez former une équipe motivez des personnes de ces deux disciplines !

**► Mardi 24 mars de 17h à 21h30 • Gratuit**

**BU Beaulieu >** [**Réservation obligatoire**](https://www.billetweb.fr/enigm-hacks-relevez-un-defi-mathematique-et-musical)

_**Prévoyez votre sandwich !**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T21:30:00.000+01:00

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https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-beaulieu https://www.billetweb.fr/enigm-hacks-relevez-un-defi-mathematique-et-musical

Bibliothèque universitaire Beaulieu 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233431

Cyril Gabbero



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