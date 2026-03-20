Enigmus fait sa chocolaterie! Place à la chasse aux tickets d’or

10 Rue du Tellier Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Le parc Enigmaparc ne propose pas cette année une chasse aux œufs traditionnelle, mais une quête insolite dans ses labyrinthes la recherche du Ticket d’Or. Albert Enigmus invite le public à explorer ses douze univers soigneusement décorés pour une mission placée sous le signe de la gourmandise et du mystère.

Les visiteurs doivent repérer les Tickets d’Or et surmonter les obstacles de la sorcière Grignouse. Un Quizz Chocolat sur le Grand Parcours permet aux passionnés d’énigmes de briller cette fois par leurs connaissances et leur capacité d’observation et réflexion. Le succès à ces épreuves ouvre la voie vers un tirage au sort, offrant aux plus chanceux de délicieux moulages en chocolat en guise de trophée. .

10 Rue du Tellier Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 47 07 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Enigmus fait sa chocolaterie! Place à la chasse aux tickets d’or Janzé a été mis à jour le 2026-03-20 par ADT 35 ADMIN