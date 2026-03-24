Enivrons-Nous ! One Man Show Nathan Bel Langres
Enivrons-Nous ! One Man Show Nathan Bel Langres samedi 11 avril 2026.
Enivrons-Nous ! One Man Show Nathan Bel
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise nos épaules et nous penche vers la terre, Il faut nous enivrer sans trêve.
Mais de quoi ? De vin, de rire, ou de musique à notre guise, mais enivrons-nous !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Enivrons-Nous ! One Man Show Nathan Bel Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne Vannerie-Amance
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