Enivrons-Nous ! One Man Show Nathan Bel

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise nos épaules et nous penche vers la terre, Il faut nous enivrer sans trêve.

Mais de quoi ? De vin, de rire, ou de musique à notre guise, mais enivrons-nous !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Enivrons-Nous ! One Man Show Nathan Bel Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne Vannerie-Amance