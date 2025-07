Enjambement / Fabien Drubigny Philippe Ramette Marc Domage Le Beeb Frontenay

Le Beeb 109 Chemin de l’Église Frontenay Jura

Début : 2025-07-26 13:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-07-26 2025-07-27 2025-08-02 2025-08-03 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-20 2025-09-21

Marc Domage est photographe, spécialisé dans l’art, le spectacle vivant et l’architecture. Depuis 2019, il met en image nos projets.

Philippe Ramette et Marc sont amis depuis toujours. L’œuvre surréaliste, humoristique et poétique de Philippe occupait mon imaginaire bien avant que je ne fasse la connaissance de Marc. Marc est celui qui photographie l’œuvre de Philippe.

En mars dernier, le Beeb me proposait d’exposer le travail du bureau. Honoré, mais inquiet du sérieux et de l’ennui que pourrait suggérer l’entreprise, j’enjambai la demande et proposai de présenter le point de vue de Philippe Ramette sur une sélection de nos projets. La photographie de Marc Domage en serait le support naturel.

Philippe et Marc se sont prêtés au jeu, avec générosité et humour. À la fois classique et iconoclaste, leur proposition fait sauter, avec peu de moyens et un naturel déconcertant, les codes de l’espace euclidien qui fondent habituellement la pratique architecturale. Envers, endroit ; sculpture, personne ; fixité, mouvement… Ici, rien n’est certain et n’a réellement de sens et pourtant, tout finit par trouver sa place. Vertu du relativisme.

En questionnant le sens de nos bâtiments, la licence poétique et pince-sans-rire de Philippe et de Marc en affirme paradoxalement la valeur architecturale. Comme un éloge à l’architecture.

Fabien Drubigny .

Le Beeb 109 Chemin de l’Église Frontenay 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté hello@lebeeb.fr

