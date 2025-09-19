Enjeux actuels de la ruralité Ile du Saulcy 57000 Metz Metz

Enjeux actuels de la ruralité Ile du Saulcy 57000 Metz Metz vendredi 19 septembre 2025.

Enjeux actuels de la ruralité

Ile du Saulcy 57000 Metz Faculté de droit, économie et administration Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 14:30:00

fin : 2025-09-19 16:30:00

Date(s) :

2025-09-19

La chaire Urbanisme et Aménagement Durables de l’Université de Lorraine organise un cycle de conférence en 2025-2026 sur la ruralité. Nous avons l’honneur d’accueillir, pour la conférence inaugurale de ce cycle, Jean-Marie Mizzon, Sénateur de la Moselle et Président de l’association des maires ruraux de la Moselle, sur le sujet des « enjeux actuels de la ruralité ».Tout public

0 .

Ile du Saulcy 57000 Metz Faculté de droit, économie et administration Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

The Urbanisme et Aménagement Durables chair at the Université de Lorraine is organizing a series of conferences in 2025-2026 on rurality. We are honored to welcome Jean-Marie Mizzon, Senator for Moselle and President of the association of rural mayors of Moselle, for the inaugural conference of this cycle, on the subject of « Current challenges for rurality ».

German :

Der Lehrstuhl für nachhaltige Stadtplanung und Raumordnung der Universität Lothringen organisiert in den Jahren 2025-2026 einen Konferenzzyklus über den ländlichen Raum. Wir haben die Ehre, für die Eröffnungskonferenz dieses Zyklus Jean-Marie Mizzon, Senator des Departements Moselle und Präsident der Vereinigung der ländlichen Bürgermeister des Departements Moselle, zum Thema « Aktuelle Herausforderungen des ländlichen Raums » begrüßen zu dürfen.

Italiano :

La cattedra di Pianificazione e sviluppo urbano sostenibile dell’Università della Lorena sta organizzando una serie di conferenze sulla ruralità nel 2025-2026. Siamo onorati di dare il benvenuto a Jean-Marie Mizzon, senatore della Mosella e presidente dell’Associazione dei sindaci rurali della Mosella, per la conferenza inaugurale di questa serie, sul tema « Le sfide attuali delle aree rurali ».

Espanol :

La Cátedra de Urbanismo y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Lorena organiza en 2025-2026 un ciclo de conferencias sobre la ruralidad. Tenemos el honor de recibir a Jean-Marie Mizzon, Senador por Mosela y Presidente de la Asociación de Alcaldes Rurales de Mosela, para la conferencia inaugural de este ciclo, sobre el tema « Desafíos actuales de las zonas rurales ».

L’événement Enjeux actuels de la ruralité Metz a été mis à jour le 2025-09-09 par AGENCE INSPIRE METZ